الثلاثاء   
   30 06 2026   
   15 محرم 1448   
   بيروت 21:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    نائب الرئيس الإيراني محمدرضا عارف: ستخرج إيران القوية والأمة الإسلامية بكامل قوتهما للوداع التاريخي لإمامنا الشهيد السيد علي الخامنئي

      مواضيع ذات صلة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 30\6\2026

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 30\6\2026

      وثيقة حكومية “إسرائيلية” تكشف تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار التي لحقت بمجمع مصافي “بازان” في حيفا نتيجة إصابات الصواريخ الإيرانية

      وثيقة حكومية “إسرائيلية” تكشف تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار التي لحقت بمجمع مصافي “بازان” في حيفا نتيجة إصابات الصواريخ الإيرانية

      المنظمة البحرية الدولية: ننتظر موافقة إيران لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز

      المنظمة البحرية الدولية: ننتظر موافقة إيران لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز