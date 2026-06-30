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    تقرير مصور | وزير الصحة يتفقد مستشفيات الجنوب ويؤكد دعم القطاع الصحي

    جولة وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين على مستشفيات الجنوب
    تقرير علي شبيب

    المصدر: موقع المنار

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