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    لبنان

    بالصور| جيش العدو نفذ عمليتي تفجير في بلدتي حداثا والطيري

      الطيري

      حداثا

      المصدر: موقع المنار

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