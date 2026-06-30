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    قاليباف: تهدف المحادثات إلى تنفيذ البنود الخمسة لمذكرة التفاهم، ولن ندخل في مفاوضات حتى يتم تنفيذها

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