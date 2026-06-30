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    لبنان

    بلدية الشهابية تبحث مع مجلس الجنوب احتياجات البلدة وسبل تعزيز التعاون

      زار وفد من بلدية الشهابية – صور، برئاسة رئيس البلدية محمد إبراهيم قانصو، وعضوية نائب الرئيس وعدد من أعضاء المجلس البلدي، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، في إطار متابعة شؤون البلدة واحتياجاتها، وتعزيز التعاون مع الجهات الرسمية.

      وتناول اللقاء سبل مواصلة التعاون لدعم المشاريع والخدمات في البلدة، ولا سيما في مرحلة ما بعد العدوان الأخير على لبنان، بما يسهم في إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة، وتسريع وتيرة التعافي.

      وأكد وفد البلدية أهمية استمرار التنسيق مع مجلس الجنوب، مثمنًا الدور الذي يؤديه في دعم البلديات ومتابعة احتياجات البلدات المتضررة، والعمل على تأمين متطلبات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية.

      وفي ختام الزيارة، تقدمت بلدية الشهابية بالشكر إلى رئيس مجلس الجنوب على استقباله، معربةً عن أملها باستمرار التعاون بما يخدم أبناء البلدة ويسهم في تعزيز صمودهم واستعادة الحياة الطبيعية فيها.

      المصدر: موقع العمل البلدي

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