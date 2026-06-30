بلدية صيدا تعيد تشغيل معمل النفايات وتتابع ميدانيًا انتظام العمل

أعلنت بلدية صيدا عن نجاحها في استئناف العمل في معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في سينيق، بعد اتخاذها إجراءات قانونية إثر توقف المعمل عن استقبال النفايات، ما أدى إلى استئناف استقبال النفايات الواردة من مدينة صيدا وبلديات اتحاد صيدا – الزهراني، وبدء رفع النفايات المتراكمة من الشوارع.

وجاءت هذه الخطوة عقب جلسة عُقدت في قصر عدل صيدا برئاسة مدعي عام الجنوب، وبمشاركة رئيس بلدية صيدا بالإنابة ورؤساء بلديات الاتحاد ومحامي الاتحاد وممثلي إدارة المعمل، حيث أكدت البلدية وبلديات الاتحاد أن توقف المعمل عن استقبال النفايات ألحق ضررًا بالصحة العامة والسلامة البيئية، فيما شدد القضاء على عدم جواز ربط استمرار تشغيل هذا المرفق الحيوي بأي خلاف مالي أو إداري.

وعقب استئناف العمل، أجرى رئيس بلدية صيدا بالإنابة، يرافقه عدد من أعضاء المجلس البلدي، جولة تفقدية داخل المعمل، للاطلاع على سير العمل والتأكد من انتظام استقبال النفايات الواردة من صيدا وبلديات الاتحاد، ومباشرة معالجتها وفق الآليات التقنية المعتمدة.

كما عاين الوفد البلدي حركة الشاحنات والأقسام التشغيلية، فيما وجّهت البلدية إدارة المعمل وشركة NTCC إلى تمديد ساعات العمل لتسريع رفع النفايات المتراكمة واستكمال تنظيف شوارع المدينة.

وأكدت بلدية صيدا أنها ستواصل متابعة أداء المعمل ميدانيًا، لضمان استمرارية العمل وعدم تكرار التوقف، بما يحفظ حق المواطنين في بيئة سليمة وخدمات عامة منتظمة، إلى جانب العمل على إيجاد حلول مستدامة لملف إدارة النفايات.

المصدر: موقع العمل البلدي