بلدية جبشيت تدعو إلى الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة وتحذر من المخالفات

دعت بلدية جبشيت – النبطية، الأهالي إلى الالتزام بالمحافظة على النظافة العامة، والامتناع عن رمي النفايات في باحة عاشوراء – الحصيحص، والطرقات، والأراضي العامة، أو في أي أماكن غير مخصصة لذلك، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة والمظهر الحضاري للبلدة.

وأكدت البلدية ضرورة وضع النفايات داخل الحاويات والمستوعبات المخصصة في الأحياء، مشيرةً إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في الحد من التلوث والحفاظ على نظافة البلدة.

وشددت على أن رمي النفايات بصورة عشوائية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، ولا سيما في حالات تشويه الأملاك العامة أو إنشاء مكبات عشوائية، وفقًا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

ودعت بلدية جبشيت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة تتعلق بالنظافة العامة عبر مراجعة مبنى البلدية أو الاتصال على الرقم 07/511500، بما يتيح متابعتها ومعالجتها بالسرعة اللازمة.

المصدر: موقع العمل البلدي