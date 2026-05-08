    لبنان

    الرئيس عون استقبل السفير السابق كرم وزوده بتوجيهاته قبيل سفره إلى واشنطن

      استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات السفير السابق سيمون كرم، “وعرض معه التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأميركية و”الإسرائيلية””. وزود الرئيس عون “السفير كرم بتوجيهاته المتضمنة الثوابت اللبنانية في ما يتعلق بالمفاوضات، وذلك عشية سفره الى العاصمة الأميركية”.

      اتصال من مستشار الامن القومي البريطاني

      الى ذلك، تلقى الرئيس عون اتصالا هاتفيا من مستشار الامن القومي البريطاني جوناثان باول، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. و”طلب الرئيس عون من السيد باول الضغط على “إسرائيل” للالتزام بوقف اطلاق النار واعمال التدمير والجرف في القرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها”.

