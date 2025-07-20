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أمريكا | ارتفاع عدد المصابين إلى 30 جراء صدم سيارة لحشد في ولاية لوس أنجلوس

صدمت سيارة “لأسباب مجهولة” مجموعة من الأشخاص تجمعوا خارج ملهى ليلي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ما أسفر عن إصابة 30 شخصًا على الأقل، وأوقف السائق الذي هاجمه الحشد وأطلق عليه النار.

وقالت المسؤولة في الشرطة ليليان كارانزا، إنّ “السائق نُقل إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية بعد إصابته بالرصاص وسط حالة من الفوضى بعد لحظة دهسه للحشد”، مشيرةً إلى إمكان محاكمته بتهمة “محاولة القتل”.

وأوضحت كارانزا أنه “في حالة مستقرة”.

وكانت شرطة المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا قد أفادت سابقًا بأن سبعة مصابين في “حالة حرجة” وستة في “حالة خطرة”، وقد نقل 23 شخصًا إلى المستشفى، وفق المصدر نفسه.

وفي السياق، أفاد مسؤول الإطفاء في لوس أنجلوس، بأنّ “مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون في طابور لدخول الملهى الليلي قرب شاحنة أكلات خفيفة وموقف سيارات عندما اصطدمت السيارة بهم”.

المصدر: وكالات