سلام: الحد الأدنى من مطالبنا هو جدول زمني لانسحاب إسرائيلي

صرح رئيس الحكومة نواف سلام أن “الحديث عن أي اجتماع محتمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال سابقاً لأوانه”.



وقال في حديث مع صحافيين ان “أي لقاء “رفيع المستوى” مع الجانب الإسرائيلي يتطلب تحضيراً كبيراً” وان “الظروف الحالية “لا تزال غير ناضجة للحديث عن لقاءات على مستوى عالٍ” حسب وصفه.



وأوضح سلام أن لبنان لا يسعى إلى “التطبيع مع إسرائيل، بل إلى تحقيق السلام”، حسب تعبيره مضيفا ” ليست المرة الأولى التي يخوض فيها لبنان مفاوضات مباشرة مع إسرائيل”.



وأشار إلى أن “تثبيت وقف إطلاق النار سيشكّل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تُعقد في واشنطن”، وقال:”الحد الأدنى من مطالبنا هو جدول زمني لانسحاب “إسرائيل” وسنطور خطة حصر السلاح بيد الدولة”.