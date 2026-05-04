السنغال | تفشي مرض تنفسي حاد على متن سفينة سياحية في الأطلسي يودي بحياة شخصين

رُصدت سفينة الرحلات البحرية “إم في هونديوس” قبالة ميناء برايا في الرأس الأخضر، بعدما شهدت تفشياً لمرض تنفسي حاد خلال رحلتها عبر المحيط الأطلسي، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين.

وكانت السفينة في طريقها من أوشوايا في الأرجنتين إلى الرأس الأخضر عندما ظهرت حالات مرضية خطيرة بين الركاب، وسط تحقيقات صحية دولية لتحديد طبيعة التفشي واحتوائه.

وأظهرت الفحوصات الأولية إصابة أحد المرضى بفيروس هانتا، وهو فيروس نادر ينتقل عادة عبر القوارض ويمكن أن يسبب أمراضاً تنفسية وحمى نزفية خطيرة.

وبحسب المعطيات الصحية، توفي أول مصاب على متن السفينة، بينما توفيت زوجته لاحقاً بعد نقلها إلى مستشفى في جوهانسبرغ، في حين لا يزال مريض ثالث يتلقى العلاج في العناية المركزة.

وتعمل السلطات الصحية في جنوب إفريقيا ومنظمة الصحة العالمية على تنسيق استجابة دولية لمتابعة الوضع الصحي على متن السفينة، التي تقل نحو 170 راكباً إضافة إلى أفراد الطاقم.

ويثير الحادث مخاوف بشأن السلامة الصحية على متن الرحلات البحرية الطويلة، خصوصاً مع احتمال انتشار أمراض معدية في البيئات المغلقة أثناء السفر البحري.

المصدر: وكالة يونيوز