النمسا | أوبك+ ترفع حصص إنتاج النفط في خطوة تؤكد استمرارية التحالف بعد انسحاب الإمارات

رفعت السعودية وروسيا وخمس دول أخرى ضمن تحالف أوبك+ حصصها الإنتاجية من النفط لشهر حزيران / يونيو بمقدار 188 ألف برميل يومياً، في خطوة تهدف إلى تأكيد تماسك المجموعة واستمرار دورها في إدارة سوق النفط العالمية عقب الانسحاب المفاجئ للإمارات العربية المتحدة.

وجاء القرار خلال اجتماع افتراضي للدول الأعضاء الرئيسية، في وقت تسعى فيه المجموعة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق رغم التوترات الجيوسياسية الحادة الناتجة عن الحرب الإيرانية وتعطل حركة الصادرات عبر مضيق هرمز الحيوي.

ورغم الزيادة المعلنة في الحصص، يُتوقع أن يبقى تأثيرها الفعلي محدوداً على الإمدادات العالمية بسبب استمرار القيود اللوجستية وتعطل جزء من الصادرات النفطية، خصوصاً من منطقة الخليج التي تضم الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للتحالف.

ويحمل القرار بعداً سياسياً واقتصادياً، إذ يعكس رغبة أوبك+ في توجيه رسالة واضحة بأن انسحاب الإمارات لن يؤثر على آلية عمل المجموعة أو قدرتها على التأثير في أسواق الطاقة العالمية.

وكانت الإمارات قد أنهت رسمياً عضويتها في أوبك وأوبك+ بعد خلافات مرتبطة بحصص الإنتاج، ما أثار تساؤلات حول مستقبل تماسك التحالف، إلا أن قرار رفع الحصص دون الإشارة إلى أبوظبي عكس حرص الدول المتبقية على إظهار وحدة الصف واستمرارية الكارتل النفطي.

المصدر: وكالة يونيوز