طهران تشيد بأداء قطاع النفط: كان في طليعة الجبهة الاقتصادية

أشاد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف “بأداء قطاع النفط خلال فترة الحرب”، مؤكداً أن “هذا القطاع كان في طليعة الجبهة الاقتصادية وأسهم بفعالية في الحفاظ على الاستقرار العام من خلال استمرار الإنتاج والتصدير وتأمين الطاقة”.

ووصف عارف، خلال اجتماع عقده الأحد مع كبار مديري شركة النفط الوطنية الإيرانية، أداء القطاع بـ”اللامع”، ونوّه “بالجهود المتواصلة للعاملين في هذا المجال الحيوي”، وأشار إلى أن “مختلف مؤسسات الدولة كانت نشطة خلال الحرب، لكن قطاع النفط تصدّر المشهد”، ولفت إلى أن “الكوادر التشغيلية أظهرت كفاءة عالية في إدارة عمليات الإنتاج والتوزيع، بما ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي”.

وأضاف عارف أن “ما تحقق في هذا المجال هو نتيجة روح التضحية والخبرة والحضور الميداني، ما حال دون حدوث اضطرابات في حياة المواطنين”.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حميد بورد، أن “قطاع النفط كان جزءاً لا يتجزأ من معادلة المواجهة”، مشيراً إلى “استمرار العاملين في أداء مهامهم رغم التهديدات”.

وأوضح بورد أن “استمرار الإنتاج والتصدير وتوفير الإيرادات بالعملة الصعبة شكّل المهام الرئيسية الثلاث للشركة خلال الحرب”، ولفت إلى أنه “رغم التهديدات المتكررة للبنية التحتية النفطية، بما في ذلك جزيرة خارك التي تُعد مركزاً رئيسياً للتصدير، فقد تمكنت الشركة من إدارة آلاف الآبار والخزانات وضمان استمرارية العمليات”.

المصدر: صحيفة الاخبار