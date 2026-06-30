المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه “لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران”، مستطرداً أن “التركيز الآن هو عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب”.

وفي السياق، أوضح أن “ويتكوف وكوشنر سيكونان في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات”، مضيفاً أن “ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة ولن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين”.

وقال المتحدث إن “الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران لم تتوقف والوسطاء يعملون على تسهيلها”، وأنه “لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران إلى الآن”.

كما قال إن “مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران”، وأن “تحويل الأموال الإيرانية المجمدة سيتم التوافق عليه بين الطرفين”.

هذا واشار إلى ان “مضيق هرمز وآلية فتحه وعودة الملاحة فيه ملفات في غاية الأهمية”، و”ننسق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن”.

إلى ذلك، أوضح أن “الأولوية في قطر هي سلامة المرور عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام منه”، معتبراً أن “حرية الملاحة حق مكفول لجميع دول الخليج ولا يمكن قبول إغلاقة أو تهديد سلامته”.

وثمن ما اسماه “المشاركة الفرنسية في تطهير مضيق هرمز من الألغام”، مشيراً إلى أنه “تم استخدام خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد بمضيق هرمز لاحتواء المواجهات الأخيرة”.

المصدر: موقع المنار