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   15 محرم 1448   
   بيروت 16:34
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    استمرار تحليق الطيران المسير المعادي فوق بيروت وضواحيها منذ الصباح

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