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   15 محرم 1448   
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    لبنان

    “ملتقى علماء المسلمين” : اتفاق الإطار يخدم الاحتلال الإسرائيلي

        اعتبر “ملتقى علماء المسلمين في لبنان” في بيان  أن” اتفاق الإطار الذي جرى برعاية أميركية يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي ويكرّس الاحتلال ويقونن الظلم ويفرق بين أبناء البلد الواحد لمصلحة العدو الإسرائيلي”، داعيًا إلى “الخروج من هذا الاتفاق”، معتبرًا أنه “لا يجوز شرعًا”.

      وأكد البيان تمسكه بالقضية الفلسطينية، مشددًا على رفض “الاعتراف بإسرائيل”، ومعتبرًا أن “الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وعودة الأرض إلى أصحابها”.

      وشدد على “وحدة الأمة الإسلامية ورفض أي خطوات من شأنها تكريس الاحتلال أو المساس بالحقوق الفلسطينية”.

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