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    لبنان

    أسعد حردان: المقاومة عنصر قوة وعلى الدولة استثمارها لحماية لبنان

      اكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي اسعد حردان ان الخيار هو مواجهة اطماع العدو وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي صمام الامان ضد الفتنة.

      وخلال اجتماعا توجيهيا للمنفذين العامين في لبنان ، رأى حردان ان عناصر القوة التي يمتلكها لبنان من خلال المقاومة، تتيح له تحقيق نتائج تحفظ كرامة البلاد وسيادتها وتصون حقوقها، وواجب السلطة أن تستفيد من التفاهمات الدولية والإقليمية لوقف الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، بما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية.

      لكن للأسف السلطة اللبنانية رفعت شعار التفاوض بوصفه الخيار الوحيد، إلى جانب طرح حصر السلاح وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة، في حين أن من يتخذ قرار الحرب فعلياً هو العدو “الإسرائيلي” الذي يواصل اعتداءاته على الجميع.

      المصدر: موقع المنار

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