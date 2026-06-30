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    مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف مجددا بلدة بيت ياحون بالتزامن مع اطلاق رشقات رشاشة في محيط البلدة

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