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   15 محرم 1448   
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    تقرير مصور | نشاط الرؤساء الثلاثة في سياق التقرير التالي

    المصدر: موقع المنار

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