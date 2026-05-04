باكستان | إحياء واسع في كراتشي للذكرى الأربعين لاستشهاد الإمام الخامنئي

شهدت مدينة كراتشي الباكستانية إحياءً واسعاً للذكرى الأربعين لاستشهاد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام السيد علي الخامنئي، بمشاركة شخصيات دينية وسياسية بارزة وحشود من أنصاره.

وخلال المناسبة، ألقى الرئيس المركزي لمنظمة طلاب الإمامية في باكستان السيد أمين شيرازي كلمة شدد فيها على مواصلة النهج الذي مثّله الإمام الخامنئي، داعياً إلى الالتزام بالقيم والمبادئ التي جسدها في مسيرته.

كما تخلل الفعالية خطاب لزعيم الشيعة في جيلجيت-بلتستان آغا السيد راحت حسين الحسيني، أكد فيه أهمية التمسك بخط المقاومة والوحدة الإسلامية، مشيراً إلى أن إحياء هذه الذكرى يجسد الوفاء لمسيرة الإمام الخامنئي ودوره في الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية.

وتحولت المناسبة إلى تجمع جماهيري واسع عبّر خلاله المشاركون عن تمسكهم بمبادئ الإمام الخامنئي، مؤكدين استمرارهم في نهجه السياسي والديني.

المصدر: وكالة يونيوز