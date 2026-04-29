ورقة سياسية: تأثير الحرب على الإمارات

تنطلق هذه الدراسة من فرضية مركزية مفادها أن الاستراتيجية الإماراتية لم تعد تقتصر على “الهيمنة السياسية المباشرة”، بل انتقلت إلى نموذج “التأثير الهيكلي المستدام” عبر ما يمكن تسميته بالقوة الذكية (Smart Power). يتضمن هذا النموذج: السيطرة على البنى التحتية الحيوية كالموانئ وخطوط الطاقة والكابلات البحرية، وبناء شبكات النفوذ السياسي والقبلي والطائفي، وتوظيف التقنيات السيبرانية والاستخباراتية المتقدمة، واستخدام المرتزقة كأداة لتفعيل القوة العسكرية دون التورط المباشر، فيما كان المحرّك الأساسي لهذا الطموح هو “البقاء” في بيئة أمنية قاسية: فالإمارات دولة صغيرة المساحة (83,600 كم²)، محدودة السكان المواطنين (قرابة مليون من أصل 9.6 مليون نسمة)، تقع في جوار إقليمي مضطرب يضم إيران عبر مضيق هرمز الذي يمر منه 18 مليون برميل نفط يومياً. هذا الضعف البنيوي دفع أبوظبي إلى تبني عقيدة أمنية هجومية-استباقية بدلاً من الاكتفاء بالمقاربة الدفاعية التقليدية.

المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير