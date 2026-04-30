نقابة عمال البناء في البقاع وبعلبك الهرمل: كرامة العامل ليست تفصيلًا وحقوقه لا يمكن تجاهلها

وجهت “نقابة عمال البناء ومشتقاته” في البقاع وبعلبك الهرمل التحية في عيد العمال إلى “العامل الذي يُقاتل يوميًا ليبقى واقفًا في وجه القهر، والذي يُسلب حقه أمام عينه ويُطلب منه الصمت”.

وتابعت في بيان: “هذا ليس عيدًا للاحتفال، بل لحظة إعلان موقف؛ كرامة العامل ليست تفصيلًا، وحقوقه ليست خيارًا يمكن تجاهله”، معتبرة انّ “ما يتعرّض له العمال اليوم هو تعدٍّ صارخ على حقوقهم، واستهتار ممنهج بكرامتهم الإنسانية”.

كما أضافت :”سياسات الإهمال والتجاهل لم تعد تمرّ، والصمت لم يعد خيارًا.. الطبابة والضمان حقّ لا يُناقش ولا يُؤجّل ولا يُساوَم عليه. نطالب بتأمين تغطية صحية شاملة، وإعادة الاعتبار الفعلي لدور الضمان الاجتماعي، لأنّ ترك العامل يواجه المرض وحده هو شكل من أشكال الظلم المرفوض كليًا”.

المصدر: الوكالة الوطنية