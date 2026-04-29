تشييع حاشد للشهيد مصطفى حسين مرتضى في الهرمل وسط حضور شعبي واسع

شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في مدينة الهرمل، الشهيد المجاهد مصطفى حسين مرتضى “السيد ذو الفقار”، الذي ارتقي دفاعا عن لبنان وشعبه.

ووسط نثر الورد والأرز والزغاريد، انطلق موكب التشييع من امام منزل ذويه في حي العسري، حيث رفع النعش الطاهر على أكتاف محبيه بمشاركة علماء دين، عوائل الشهداء وحشد من فعاليات وأهالي المدينة وقرى القضاء.

وسار موكب التشييع وسط اللطميات وشعارات التأييد للمقاومة والتنديد بأميركا وإسرائيل.

وعند وصول التشييع إلى روضة الحي، ألقى الشيخ عباس الهق كلمة حزب الله، تحدث فيها عن ارتباط الشهداء بالإمام الحسين(ع)، واقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل مواراته في الثرى إلى جانب ولدي اخويه الشهيدين هادي حسين الذين ارتقيا قبله في معركة العصف المأكول.

