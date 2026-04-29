خلال احتفال في الهرمل.. إيهاب حمادة: لا قدرة للبنان على فرض شروطه بغياب عناصر القوة

اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة “أننا ننتظر نصرا عزيزا مؤزرا وواضحا تماما، لأننا اعطينا أغلى ما نملك سواء على مستوى حزب الله من شهادة القادة وفي مقدمتهم الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله، والآن نحن وكامل المحور نقدم قائدنا الخامنئي بين يدي الله، وهل هناك دم اعز من دمه؟”.

وخلال احتفال اقيم بذكرى استشهاد الإمام السيد علي الحامنئي (قده) في حسينية الإمام علي (ع) في حي الدورة الجنوبي في الهرمل بحضور رئيس بلدية الهرمل علي طه، علماء دين، عوائل الشهداء، وحشد من فعاليات وأهالي الهرمل، تطرق حمادة إلى ملف المفاوضات فاعتبر “بأن “ترامب” يحاول ان يسحب ورقة وقف إطلاق النار في لبنان من الإيراني، لكي لا يعطيه هذا الفضل ، بعدما اعتبر المفاوض الإيراني إلى باكستان أن وقف إطلاق النار في لبنان شرط لازم للمشاركة في المفاوضات”.

مشيرا بأن ” المفاوض اللبناني إلى واشنطن لا يملك أوراق قوة ليفرضها على الاسرائيلي، لوقف العدوان والانسحاب من أرضنا، مضيفا بأن أوراق القوة موجودة على طاولة التفاوض بين إيران وأميركا”.

المصدر: موقع المنار