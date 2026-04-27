قالیباف: لا نزال نملك أوراق ضغط مؤثرة على صعيد العرض من بينها مضيق هرمز و باب المندب إضافة إلى خطوط نقل النفط وبعض هذه الأوراق لم يُستخدم بعد

نشر رئيس مجلس الشورى محمد باقر قالیباف على حسابه على منصة اكس معادلة لأوراق الضغط الاقتصادية بين إيران وأمريكا، مبينًا أنه على عكس ادعاء ترامب، فقد نفدت أوراق أمريكا بينما لا تزال إيران تملك العديد من الأوراق المتاحة.

وأشار في تدوينته إلى أنهم يتحدثون كثيرًا عن أوراقهم، فقام بمراجعتها.

‏* أوراق [إيران]:



‏- مضيق هرمز (تم اللعب به إلى حد ما)

‏- مضيق باب المندب (لم يُلعب به بعد)

‏- خطوط أنابيب النفط (لم تُلعب بعد)

‏* أوراق [أمريكا]:



‏- ضخ الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط لإدارة السوق (لعبوا بها)

‏- إدارة الاستهلاك وتقليل الطلب على النفط (لعبوا بها إلى حد ما)

‏- والآن انتظار سلبي لارتفاع الأسعار

‏وختم قاليباف تدوينته على منصة اكس بسخرية عن القيود الاقتصادية الأمريكية: يجب إضافة زيادة الطلب على الطاقة خلال عطلات الصيف في أمريكا إلى هذه القائمة، إلا إذا أرادوا إلغاؤها في أمريكا.

المصدر: موقع المنار