السبت   
   25 04 2026   
   7 ذو القعدة 1447   
   بيروت 23:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    بقائي: إيران تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع دول الجوار

      قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي السبت “نحن اليوم في مسقط في إطار زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، وهي الزيارة الأولى لمعالي وزير الخارجية السيد عباس عراقجي إلى منطقة الخليج عقب العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأخير، الذي أثّر على المنطقة بأسرها”.

      وتابع بقائي “‏إيران تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع دول الجوار، وتلتزم بتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء بما يخدم مصالح جميع أبناء المنطقة ويصون استقرارها”، واضاف “تمثل العلاقات الإيرانية العُمانية نموذجًا حيًا للنهج الإيراني القائم على الاحترام المتبادل، وتحقيق المصالح المشتركة مع جيرانها في الجنوب”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      بقائي: وقف الحرب في لبنان كان جزءًا من تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا

      إسماعيل بقائي: تصريحات السفير الأميركي تؤكد تورط واشنطن في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

      ماذا كتب اسماعيل بقائي حول مفاوضات مسقط؟

