خروقات صهيونية متواصلة في جنوب لبنان: استهدافات وقصف وتمشيط بري

يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته في مناطق جنوب لبنان، حيث عاود استهداف السيارة التي كانت قد تعرضت لغارة في بلدة الطيري، مانعًا فرق الإسعاف من الوصول إلى المكان.

وفي سياق متصل، استهدف الطيران المسيّر المعادي سيارة في بلدة يحمر الشقيفما ادى الى سقوط اصابات ، فيما نفذ العدو أعمال تمشيط في بلدة رشاف، حيث أطلقت دبابة ميركافا قذيفة باتجاه أحد منازل البلدة.

كما يواصل العدو تحركاته في رشاف، منفذًا أعمال تمشيط بالأسلحة الرشاشة وقصفًا بالدبابات استهدف المنازل، إضافة إلى تنفيذ تفجير داخل البلدة.

وفي المقابل، نفى مراسلنا صحة ما تم تداوله حول توغل العدو باتجاه وادي السلوقي، مؤكدة عدم رصد أي تحرك معادٍ في هذه النقطة تحديدًا.

بالتوازي، استهدف قصف مدفعي معادٍ أطراف بلدة حولا، فيما نفذ العدو عملية نسف في بلدة الطيبة، وأطلق قذيفتين مدفعيتين باتجاه أطراف بلدة دير سريان.

وفي البقاع الغربي، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد وإصابة شخصين جراء غارة نفذتها مسيّرة معادية فجرًا على أطراف الجبور.

