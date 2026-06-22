آخر الأخبار

طيران الشرق الأوسط : استئناف خدمات الشحن الجوي وإعادة التصدير إلى السعودية

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان” استئناف خدمات الشحن الجوي وإعادة التصدير من لبنان إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد سماح السلطات السعودية المختصة باستقبال الشحنات الجوية الواردة من لبنان وفق الشروط والإجراءات المعتمدة”.

وقالت “ان هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتلبيةً لاحتياجات المصدرين اللبنانيين الذين يشكل السوق السعودي أحد أبرز الأسواق المستقبلة لمنتجاتهم.

وقد باشرت الشركة، عبر دائرة الشحن الجوي (MEA Cargo)، باتخاذ كافة التدابير التشغيلية اللازمة لاستقبال ونقل الشحنات إلى مختلف المطارات السعودية التي تخدمها الشركة.

واعلنت انه للمزيد من المعلومات المتعلقة بإجراءات الشحن والحجوزات، يمكن التواصل مع دائرة الشحن الجوي في شركة طيران الشرق الأوسط على الرقم التالي 01622000 أو01622257 أو 01622256 أو عبر البريد الالكتروني rescargo@mea.com.lb.