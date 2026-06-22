باكستان: اختتام أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى بنجاح

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اختتام الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم.

وتابع أن “المناقشات عُقدت في جو إيجابي وبنّاء وأسفرت عن تقدّم مُشجّع بما في ذلك الاتفاق على خريطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوماً”.

إلى ذلك، أضاف أن “المناقشات أسفرت عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي وبدء جولة أخرى من المحادثات الفنية”، مشيداً “بقيادة كلٍّ من الولايات المتحدة وإيران لالتزامهما المُستمر بالانخراط البنّاء، وأشكر جميع الدول الشقيقة والصديقة على دعمها القيّم في دفع هذه العملية التاريخية قُدُمًا”.

وقال “أخصّ بالذكر دولة قطر الشقيقة لدعمها الحاسم في تهيئة الظروف اللازمة لانطلاق هذه المفاوضات”.

المصدر: موقع المنار