⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 17-06-2026 تموضع قوة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة كفرتبنيت جنوبيّ لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة

المصدر: الإعلام الحربي