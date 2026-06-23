“كهرباء لبنان” : إصلاح الاضرار على شبكة النقل وإعادة التيار الى محطة النبطية في الجنوب



أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” في بيان ، انه “عطفا على بيان المؤسسة تاريخ 22/6/2026، وبسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتكرره، خرجت محطة التحويل الرئيسية 66 ك.ف في النبطية من الخدمة بتاريخ 18/06/2026 على أثر تعطل خط النقل الرئيسي زهراني-النبطية 66 ك.ف. في مناطق كفرجوز، زفتا ووادي الكفور.

وعليه تفيد مؤسسة كهرباء لبنان، بأنه وعلى أثر الجهود المتواصلة واعمال الصيانة التي قامت بها فرق الصيانة التابعة للمؤسسة منذ صباح اليوم، تمكنت من إعادة التغذية الكهربائية حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم تاريخ 23/06/2026 الى محطة التحويل الرئيسية في النبطية، والتي تغذي مناطق واسعة من قضاء النبطية.

إن مؤسسة كهرباء لبنان تقوم بكل ما يلزم لاتمام التصليحات الباقية على كافة شبكات التوتر العالي، والمتوسط والمنخفض في محافظتي الجنوب والنبطية وقضاء البقاع الغربي وذلك ضمن الامكانيات المتاحة، وستفيد الأهالي بأي جديد بهذا الشأن فور توفر معطيات جديدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام