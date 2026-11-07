كهرباء لبنان: نقل محول من محطة جب جنين إلى محطة بولس أرقش

أفادت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان لها السبت “بتعطل أحد محولات القدرة ٢٠ م.ف.ا. في محطة بولس أرقش في مصلحة الليطاني والذي يغذي مناطق واسعة من منطقة جزين وإقليم الخروب والجوار بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٦، مما أدى إلى نقص حاد في التغذية الكهربائية في هذه المناطق”.

وقال البيان “على إثر ذلك، حاولت مؤسسة كهرباء لبنان استبدال المحول المعطل بأحد المحولات الاحتياطية المماثلة الموجودة في محطة جب جنين، إلا أن الفرق الفنية تعرضت للاعتراض من قبل بعض الأهالي والفاعليات المحليّة، ومُنعت بالقوة من إتمام عملية نقل المحول الاحتياطي، علماً أن نقله لا يؤثر على التغذية الكهربائية لمحطة جب جنين والمناطق المجاورة”، وتابع “توضح المؤسسة في هذا السياق إنّ المحوّل الاحتياطي الموجود في جب جنين تبلغ قدرته 20 م.ف.أ.، وكان أساساً في الخدمة منذ عدة سنوات، ونظراً إلى الحاجة لتلبية الأحمال الإضافية في محطة جب جنين ومنطقة البقاع الغربي، تمّ استبداله بمحوّل أكبر تبلغ قدرته 40 م.ف.أ.، ووُضع المحوّل القديم جانباً لاستخدامه كمحوّل احتياطي على الشبكة اللبنانية حيث تدعو الحاجة”.

وأضاف البيان “إزاء هذا الوضع، وبعد إجراء الاتصالات اللازمة والتنسيق مع القوى الأمنية والجيش اللبناني والفاعليات السياسية المعنية، تمكنت المؤسسة بتاريخ ٦/١١/٢٠٢٦ من إتمام عملية نقل المحول من محطة جب جنين بمؤازرة الجيش اللبناني، تمهيداً لتركيبه في محطة بولس أرقش خلال الأيام المقبلة، بهدف إعادة التغذية الكهربائية إلى طبيعتها في منطقة جزين، إقليم الخروب والجوار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام