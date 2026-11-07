وزير العمل يبحث في تركيا تعزيز التعاون في تنظيم العمالة الأجنبية ومكافحة عمالة الأطفال

شارك وزير العمل محمد حيدر في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية التركية للانتقال العادل، في مدينة ماردين، بدعوة من نظيره التركي وداد إشيق خان.

وعلى هامش المؤتمر، عقد حيدر لقاءً ثنائياً مع نظيره التركي، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، ولا سيما في مجالي تنظيم العمالة الأجنبية ومكافحة عمالة الأطفال، وتبادل الخبرات في هذين الملفين.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المؤسساتي، فيما وجّه حيدر دعوة إلى نظيره التركي لزيارة لبنان، تمهيداً لإعداد أجندة عمل مشتركة وتوقيع اتفاقية تعاون بين الوزارتين.

كما كرّم الوزيران التركيان الوزير حيدر بتقديم درع تقديرية لمشاركته في المؤتمر.

المصدر: موقع المنار