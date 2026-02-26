الخميس   
    الجيش اللبناني يثبت في “سردة”… وانتهاكات صهيونية متواصلة للسيادة اللبنانية


      أفاد مراسل المنار في الجنوب أنه “بعد رفعه ساتراً ترابيًا في وسط المسلك المفترض للتوغلات الإسرائيلية من “تلة الحمامص” بإتجاه جنوب الخيام، ثبت الجيش اللبناني اسلاكاً معدنية جديدة بالقرب من الساتر والنقطة التي استحدثها في منطقة سرده”. يُذكر أن هذا يأتي بعد الاعتداء الصهيوني على نقطة الجيش اللبناني في مزرعة سردة.
      يأتي ذلك في وقت تتواصل الخروقات الصهيونية للسيادة اللبنانية، حيث افاد مراسل المنار أن العدو استهدف حرش يارون بقذيفة مدفعية.
      كما تعرض “حي الزقاق” في بلدة عيترون لقصف بقذائف الهاون مصدره الموقع المستحدث في “جبل الباط”.

      المصدر: موقع المنار

