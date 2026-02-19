الإعتداءات والخروقات الصهيونية متواصلة على عدة مناطق لبنانية

شهد الجنوب اللبناني منذ ساعات الفجر وحتى مساء اليوم سلسلة اعتداءات صهيونية، تنوّعت بين غارات جوية، توغلات برية، قصف مدفعي واستهدافات بالمسيرات.

فقد شنّ الطيران الحربي المعادي غارة على منطقة تبنا الواقعة في أطراف البيسارية، كما استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي برغز والمحمودية. وفي موازاة ذلك، توغلت قوات الاحتلال فجراً داخل بلدة يارون حيث نفّذت تفجيرًا لأحد المنازل، كما أقدمت على تفجير منزل آخر جنوب مدينة الخيام.

وفي إطار الاعتداءات الجوية، ألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة عيتا الشعب، فيما ألقت محلّقة أخرى قنبلة صوتية جنوب “حي المسارب” في بلدة عديسة.

كما أطلق الموقع المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في منطقة اللبونة رشقات نارية باتجاه أحراج علما الشعب، بينما استهدف الموقع المستحدث في تلة الحمامص سهل الخيام بقذائف الهاون والرشقات الرشاشة.

وفي سياق التصعيد المدفعي، أطلق العدو خمس قذائف استهدفت حرج بلدة يارون ومنطقتي “خلة الزاقوط” و”تلة المنصورة”. كذلك استهدفت دبابة ميركافا معادية منزلاً في “حي الزقاق” في بلدة عيترون.

و مساء اليوم نفذ العدو غارة من مسيّرة استهدفت جرود بلدة النبي شيت في البقاع.

المصدر: موقع المنار