العلامة الخطيب اطلع من وزير الصحة على نشاط الوزارة في ظل العدوان الاسرائيلي

استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، بعد ظهر اليوم في مقر المجلس في الحازمية، وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الذي عرض نشاطات الوزارة في هذه المرحلة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

وقد نوه العلامة الخطيب بنشاط الوزارة ودور الوزير ناصر الدين، ودعا الدولة الى دعم الوزارة بكل امكاناتها لمواجهة هذه المرحلة.

وبعد اللقاء، قال الوزير ناصر الدين: “تشرفنا اليوم بلقاء سماحة الشيخ على الخطيب، وأطلعناه على الواقع الصحي وطبيعة الحرب على القطاع الصحي والاستهدافات المتكررة للمسعفين والأطقم الصحية، بحيث فاق عدد الاستهدافات 154 وعدد الشهداء 127 شهيدا من الأطقم الإسعافية، أيضاً للأسف همجية العدوان الإسرائيلي التي تطال المدنيين بوتيرة مرتفعة تجاوز فيها عدد الشهداء 3355 وعدد الشهداء يومياً يتزايد”.

اضاف: “هؤلاء الشهداء ليسوا أرقاماً، هؤلاء أناس لهم أهل ولهم أحبة وأبناء وأولاد وأطفال وزوجات، وهؤلاء مدنيون بأغلبهم، وللأسف العدو الإسرائيلي لا يكترث لأي عنوان إنسانية في هذا المجال. وأيضاً أطلعنا سماحته على إجراءات وزارة الصحة في موضوع النازحين، ونحن مستمرون بالخدمة الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة للبنانيين غير المضمونين ومن النازحين ومن المضيفين، ونحن مستمرون بربط مراكز الإيواء بالمراكز الصحية الأولية لتوزيع الأدوية، ونحن مستمرون بتحمل المسؤولية في هذا الصدد بالتعاون مع كل المنظمات الدولية مع كل الشركاء الدوليين والمحليين لضمان الخدمة بشكل متواصل، وأطلعنا سماحته أيضاً على الموقف الذي استحصلته وزارة الصحة من منظمة الصحة العالمية لحماية الأطقم الصحية والإسعافية ولدعم لبنان في هذا المجال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام