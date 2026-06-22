ما هي أبرز مخرجات الجولة التفاوضية الأميركية الايرانية الأولى في سويسرا؟

أفاد مراسل المنار أن جولة المفاوضات الأميركية الايرانية بوساطة قطرية وباكستانية، والتي جرت طوال يوم أمس الأحد حتى فجر اليوم الاثنين في منتجع بورغنشتوك في سويسرا، أفضت إلى عدد من المخرجات الهامة.

وفي التفاصيل فإن أبرز هذه المخرجات هي:

-إنشاء آلية مراقبة بشأن لبنان تسمى “وحدة مراقبة الصراع” بحضور کل من لبنان، واشنطن، قطر و إيران

-لضمان إعادة فتح مضیق هرمز تدريجياً، تقرر إنشاء خط ساخن للتواصل عند حدوث أي مشاكل

-توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وقطر بشأن تنفيذ الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة

-أصدر الخزانة الأمريكية (OFAC) إعفاءات على النفط والبتروكيماويات لمدة 60 يوماً

-تشکیل ثلاث لجان ( نووية-عقوبات-مراقبة) لمفاوضات 60 يوم

هذا ويقود كاظم غريب ابادي نائب وزير الخارجية الايراني الوفد الايراني المتبقي في سويسرا، بعد مغادرة الوفد التفاوضي الأساسي.

المصدر: موقع المنار