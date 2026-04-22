الاتحاد الأوروبي يدرس استيراد وقود طائرات أميركي مع مخاوف نفاد المخزون

يدرس الاتحاد الأوروبي استيراد وقود الطائرات من الولايات المتحدة لتعزيز الإمدادات، في ظل تحذيرات من احتمال نفاد المخزونات خلال أسابيع، وفق ما أعلن مفوض النقل والسياحة أبوستولوس تزيتزيكوستاس.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن “الاتحاد يعمل على آليات اعتماد استخدام وقود الطائرات من النوع “A” في أوروبا، بالتوازي مع توجه شركات الطيران والمطارات إلى استخدام وقود “A1″ القياسي عالميًا، لسد النقص في الكيروسين”.

وتأتي هذه الخطوات بعد تحذير وكالة الطاقة الدولية من احتمال استنزاف المخزونات الأوروبية خلال ستة أسابيع، على خلفية الاضطرابات في مضيق هرمز وتداعيات التصعيد في المنطقة على أسواق الطاقة العالمية.

