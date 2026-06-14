ياسين بحث مع وفد عمالي سنغالي في جنيف تعزيز التعاون النقابي والتضامن مع لبنان

عقد رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وعضو الوفد العمالي اللبناني علي طاهر ياسين لقاءً مع وفد عمالي من السنغال، على هامش أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بحضور الأمين العام ل”المنظمة الديمقراطية للشغل” في تونس والخبير في النزاعات الدولية محمد الأسعد عبيد.

وشكّل اللقاء مناسبة لبحث واقع الحركة النقابية في لبنان والدول الإفريقية، وسبل تطوير العلاقات بين المنظمات العمالية وتعزيز التعاون المشترك بما يرسّخ حضورها ودورها في الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

كما ناقش المجتمعون آليات توسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات بين النقابات اللبنانية والإفريقية، والعمل على بناء شراكات أكثر فاعلية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في توحيد المواقف تجاه القضايا العمالية والإنسانية المشتركة.

وتطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما الأوضاع في لبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، حيث أكد المشاركون تضامنهم مع الشعب اللبناني وحقه في الدفاع عن أرضه وسيادته. كما أشادوا بدور المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، معتبرين أن “صمود الشعوب وتمسكها بحقوقها يشكلان أساساً لحماية الأوطان وصون كرامتها”.

وأكد ياسين “أهمية تعزيز جسور التواصل بين النقابات اللبنانية والإفريقية”، مثمناً المواقف التضامنية الصادرة عن العديد من القيادات النقابية في القارة الإفريقية تجاه لبنان، ومشدداً على أن “وحدة الحركة النقابية وتكامل أدوارها يشكلان رافعة أساسية للدفاع عن حقوق العمال ودعم قضايا الشعوب العادلة في مختلف المحافل الدولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام