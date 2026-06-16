5 شهداء و8 إصابات بغزة خلال 24 ساعة

سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وصول 5 شهداء جدد و8 إصابات، وفق التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، مع استمرار عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القيود الميدانية وصعوبة التحرك، ما يثير مخاوف من ارتفاع الأعداد الفعلية للشهداء.

وبحسب البيانات التراكمية منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 997 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين إلى 3152 إصابة، إضافة إلى تسجيل 784 حالة انتشال من تحت الركام، ما يعكس استمرار آثار الدمار الواسع الذي خلفته العمليات العسكرية.

أما الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 73008 شهداء و173260 إصابة، في مؤشر على الكلفة الإنسانية المرتفعة التي يتحملها السكان المدنيون في قطاع غزة، وسط تحديات مستمرة تواجه القطاع الصحي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام