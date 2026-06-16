نائب وزير الخارجية الإيراني تخت روانجي: تعهدت الولايات المتحدة بإنهاء الحرب على جميع الجبهات وفي حال حدوث أي خرق فهناك آلية سيتم تفعيلها لاتخاذ الإجراءات اللازمة