ترامب: من دوني لن تكون هناك “إسرائيل”

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه “ليس راضياً عن الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان”، لافتاً إلى أن “على نتنياهو الآن أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان”.

وفي السياق، أعلن أنه “من دوني لن تكون هناك “إسرائيل””، متابعاً “أخبرت “إسرائيل” أن هجومها على بيروت لا يروق لي”.

كما قال إن “الحرب اللبنانية ثانوية والاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يصمد”، زاعماً أنه “اقترحت على “إسرائيل” فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله”، على حد قوله.

من جهة ثانية، زعم ترامب أنه “نريد الحصول على اليورانيوم المخصب من إيران”، مضيفاً أنه “قمنا بتفجير الموقع الذي كان يحتوي على الغبار النووي في إيران”، لكنه أوضح أنه “كنا نريد الذهاب إلى إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لكن هذا لم يتم”.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه عدد كبير من القادة الايرانيين مؤخراً أن حق ايران بالتخصيب السلمي هو خط أحمر.

وفي محاولة لتظهير إنجاز ما من هذه الحرب، زعم الرئيس الأميركي أنه “لو لم نلغ خطة العمل الشاملة التي أبرمها أوباما مع إيران لربما امتلكت سلاحاً نووياً”، مستطرداً أن “هناك فرص جيدة للتعامل مع إيران”.

المصدر: موقع الجزيرة