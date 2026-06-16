الخارجية القطرية: ساعدنا في تقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن “الاتفاق الحالي خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استقرار المنطقة”.

وتابع “ساعدنا في تقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية بين طهران وواشنطن”، مشيراً إلى أن “قطر ستكون ممثلة في لقاء جنيف القادم”.

كذلك، أوضح أنه “عملنا لتحقيق التوافق بين الطرفين وعودة الملاحة لهرمز واستمرار وقف إطلاق النار”، لافتاً إلى أن “قطر تتواصل مع كل الأطراف ضمن إطار الوساطة الباكستانية”.

كما أكد أنه “نريد عودة السلم والأمن الإقليميين كما كان الوضع قبل الحرب ونعمل لتحقيق ذلك”، مضيفاً “سنواصل العمل لمنع عودة التصعيد ولتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

المصدر: موقع الجزيرة