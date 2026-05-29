أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيًا مستجدات الشرق الأوسط

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تناولت المستجدات في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وخلال هذا الأسبوع، زار وفد إيراني الدوحة في خضم جهود إقليمية تُبذل من أجل التوصل إلى تفاهم يضع حدا نهائيا للحرب الأميركية-الإيرانية بعد وقف إطلاق النار الذي أُعلن في الثامن من نيسان/أبريل.

وأوردت الوكالة القطرية أنه “جرى خلال الاتصال استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار”.

وأفادت بأن أمير قطر شدّد “على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد”.

وأشارت الوكالة إلى أن ترامب أعرب عن “تقديره” للدور الذي تضطلع به قطر في دعم جهود الوساطة الباكستانية وتعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأطراف.

وزار وفد إيراني برئاسة كبير مفاوضي طهران محمد باقر قاليباف، الدوحة الإثنين للبحث في تفاهم مع الولايات المتحدة والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنّ الوفد ضم وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همّتي.

والوفد الإيراني الذي أجرى محادثات في الدوحة هو الأرفع الذي زار المنطقة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مع ما رافقها من إطلاق لمسيرات وصواريخ إيرانية على دول الخليج، لا سيما قطر.

وشكّلت الزيارة مؤشرا إلى تنامي دور قطر في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب.

