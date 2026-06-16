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اتصال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف
16-06-2026 13:53 مساءً
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