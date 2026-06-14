الاحتلال يشنّ حملة دهم واعتقالات والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في الضفة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، الليلة وفجر اليوم الأحد، سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال، طالت مدناً وبلدات ومخيمات عدة، تخللتها مداهمات للمنازل وعمليات اعتقال، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وفي محافظة نابلس، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال اقتحامها قرية عصيرة القبلية جنوب المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قريوت جنوب شرق نابلس، وقرية تياسير شرق طوباس، وبلدة الزاوية غرب سلفيت، وقرية سيريس جنوب جنين.

وفي محافظة جنين، داهمت قوات الاحتلال منزلاً في منطقة الهدف قرب المخيم، كما اقتحمت حي الألمانية في المدينة وداهمت بناية سكنية، واعتقلت سيدة ونجلها خلال الاقتحام.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، ومنطقة طبلاس في بلدة حزما شمال القدس المحتلة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرى دير أبو مشعل ومخيم الجلزون، ونفذت عمليات دهم لمنازل المواطنين.

كما أقدم مستوطنون على إحراق أشجار زيتون في سهل “مرج سيع” بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، فيما تمكن مواطنون من استعادة أغنام سرقها مستوطنون قرب قرية خربثا المصباح غرب المدينة.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، واعتقلت الأسير المحرر لؤي النجار عقب مداهمة منزله، وسط استمرار حملات الاقتحام والاعتقال التي تشهدها مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام