نائب ألماني: أوكرانيا لن تصل إلى معايير الاتحاد الأوروبي حتى خلال 30-40 عاما

صرّح شتيفن كوتره، النائب في البرلمان الألماني عن حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المعارض، بأن أوكرانيا لن تتمكن من الوصول إلى معايير الاتحاد الأوروبي حتى خلال 30-40 عاما.

وقال كوتره لوكالة “نوفوستي” على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، معلقا على اقتراح برلين منح أوكرانيا صفة “عضو منتسب” في الاتحاد الأوروبي: “لا أعتقد أن هذا مجرد إيماءة رمزية. إنه بالفعل هدف سياسي”.

وأضاف نائب البوندستاغ أنه “إذا حدث هذا (انضمام كييف للاتحاد الأوروبي)، فإن الاتحاد الأوروبي في شكله الحالي سينتهي. هذا واضح تماما. أولا وقبل كل شيء لأن الاتحاد الأوروبي سيكون موسعا بشكل مفرط. أوكرانيا، في رأيي، لن تكون قادرة على تحقيق المعايير الأوروبية حتى خلال 30-40 عاما”.

ويجدر هنا ذكر أن ممثل المفوضية الأوروبية، غيوم ميرسييه، كان أكد في وقت سابق أنهم تلقوا رسالة من المستشار الألماني فريدريش ميرتس تتضمن فكرة منح أوكرانيا الصفة الخاصة “عضو منتسب” في الاتحاد الأوروبي، وهذه الفكرة هي قيد المناقشة بين دول التكتل.

كما طالب فلاديمير زيلينسكي سابقا الاتحاد الأوروبي بقبول أوكرانيا كعضو في التكتل بحلول عام 2027، في حين أشار القادة الأوروبيون مرارا إلى عدم توافق التشريعات الأوكرانية مع المعايير الأوروبية، وقالوا إن الإصلاح الجذري هو أحد الشروط الإلزامية للنظر في عضوية أوكرانيا.

واعترفت كايا كالاس، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، في 15 فبراير بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا إلى التكتل. كما يعارض عدد من الدول الأوروبية انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يقام في الفترة من 3 إلى 6 حزيران / يونيو.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية