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   22 ذو الحجة 1447   
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    إدارة إطفاء طهران : فرق الإطفاء في حالة تأهب لكن لم يتم استهداف أي مناطق حضرية في طهران

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