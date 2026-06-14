الأحد   
   14 06 2026   
   28 ذو الحجة 1447   
   بيروت 11:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: غارة إسرائيلية من طائرة مسيرة بلدة الريحان في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      بعد أكثر من 24 عاماً.. استشهاد الأسير عماد سرحان من حيفا داخل سجون الاحتلال

      بعد أكثر من 24 عاماً.. استشهاد الأسير عماد سرحان من حيفا داخل سجون الاحتلال

      مراسل المنار: غارة من الطيران الحربي الصهيوني على بلدة الشرقية جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارة من الطيران الحربي الصهيوني على بلدة الشرقية جنوب لبنان

      ياسين بحث مع وفد عمالي سنغالي في جنيف تعزيز التعاون النقابي والتضامن مع لبنان

      ياسين بحث مع وفد عمالي سنغالي في جنيف تعزيز التعاون النقابي والتضامن مع لبنان