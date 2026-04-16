“منتدى البحرين لحقوق الإنسان” يطرح تساؤلات بالجملة.. ماذا يخفي بيان “وحدة التحقيق الخاصة”؟

قال “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” إنه “بعد صدور بيان 16 أبريل/نيسان 2026 بشأن وفاة المواطن محمد عبد المحسن الموسوي أثناء احتجازه، يبرز تساؤل محوري: هل ما كُشف كافٍ… أم أن الحقيقة لا تزال منقوصة؟”.

واضاف البيان “مؤشرات تضع الرواية تحت المجهر: توصيف قانوني لا يوازي جسامة الانتهاكات، تحقيق يفتقر إلى الاستقلالية والحياد، غياب الشفافية في عرض الأدلة والتفاصيل، تغييب السياق الأوسع للانتهاكات الممنهجة”.

ولفت البيان الى “معايير لا بد منها للعدالة منها: تحقيق دولي مستقل وشفاف، مساءلة شاملة تشمل جميع المسؤولين، كشف مصير المختفين قسريا، إنصاف الضحية وعائلته وجبر الضرر، الإفراج عن جميع معتقلي الرأي”.

واكد المنتدى ان “العدالة ليست رواية رسمية بل حقيقة كاملة لا تتحقق إلا بالمحاسبة الشاملة وعدم الإفلات من العقاب”.

